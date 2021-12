Théâtre jeune public : Les 12 travaux d'Hercule ou presque

Si nous avons tous été sensibilisés à la mythologie grecque, on y redécouvre ici l'histoire d'Hercule, premier super-héros de son temps. Fils d'un Dieu et d'une mortelle, il a commis une terrible faute et doit, pour se racheter effectuer douze travaux. L'histoire débute à la fin du troisième, alors qu'Hercule retourne voir son commanditaire, le Roi Eurysthée, afin de connaître la suite du programme. Cette adaptation sous format de comédie, s'attarde sur trois épisodes de cette épopée, et confronte légende et modernité dans une mise en scène trépidante et décalée, pleine d'anachronismes savoureux et de moments musicaux. Ce classique revisite ainsi à sa manière la thématique du rite initiatique, de la confrontation entre la force et l'intelligence, et la valeur de l'honneur. Une belle occasion d'allier culture et éducation.

Espace Nino Ferrer, 13 place Paul Bert, Dammarie-les-Lys.

Tél. : 01 60 56 95 02

D'Alexis Consolato et Sarah GabrielleMise en Scène Sarah Gabrielle

Avec Joëlle Lüthi, Alexis Consolato, Jacques Courtès, Alexandre Levasseur et Yan Richard

Tarif : 7 à 10 euros