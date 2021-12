THEATRE : Iphigénie mardi 9 avril à 20h30 au théâtre de Chelles

Adapter cette pièce de Racine et la rendre accessible avec la contrainte du rythme de la diction en alexandrin, et d'une époque reculée telle que celle de la guerre de Troie, c'est le challenge auquel a choisi de se confronter la metteur en scène Chloé Dabert, qui nous offre un décor épuré et des costumes contemporains tranchant avec la pièce d'origine. Ce choix permet une mise en valeur du texte qui s'avère plus puissant du fait de l'absence de dispersion visuelle qu'aurait occasionné un décor d'époque. Au centre de la tragédie, les thématiques intemporelles du devoir, des choix de vie, de l'amour et du bien-fondé du sacrifice.

La Grèce est décidément à l'honneur en Seine-et-Marne, en effet l'action se déroule dans l'antique cité assiégée par les Grecs. Le général Agamemnon chef des armées à qui l'oracle ordonne de sacrifier sa fille pour apaiser les Dieux, se trouve confronté à un dilemme : privilégier l'amour ou céder au devoir et à l'ambition, faire le sacrifice d'une part de soi-même. Une belle incursion dans nos anciennes pratiques théâtrales revisitées par le truchement de thématiques universelles, servies par une belle équipe d'acteurs.

Mise en scène : Chloé Dabert

Scénographie : Pierre Nouvel

Production :

Compagnie des Héros Limité

Tarif : 16 à 24 euros, durée 2h30