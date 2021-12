THEATRE ET EXPO : Zorba samedi 6 avril à 20h30 au Théâtre de Fontainebleau

C'est donc cette œuvre que le metteur en scène Eric Bouvron met à l'honneur dans cette pièce qui célèbre la femme, la danse et la musique dans une ambiance mêlant tragédie et comédie. Le spectateur y est entraîné dans les aventures du jeune auteur Nikos, obsédé par son art et désireux de vivre. « la vraie vie » pour aiguiser son inspiration. Il rencontre ainsi Alexis Zorba, sémillant sexagénaire plein d'expérience qui l'initie aux plaisirs de la vie. Le tout sur fond récente indépendance de la Crète des années 1920 face à l'hégémonie de l'empire ottoman. Un spectacle à voir en famille.

À l'occasion de cette représentation, le théâtre de Fontainebleau organise une semaine grecque. Le public aura ainsi l'occasion de participer à des ateliers culinaires, des expos, des échanges philosophiques théâtralisés en compagnie de Dominique Gallet, dramaturge et philosophe. Le théâtre recevra également l'aquarelliste Véronique Frampas, le photographe grec Pascal Philippides qui vit dans notre région, et le peintre grec Antonis Skampavirias.

Détail du programme sur www.fontainebleau.fr et à l'accueil du théâtre.

Théâtre de Fontainebleau,

9 rue Dénécourt

Fontainebleau,

tél : 01 64 22 26 91

Tarifs de Zorba : 15 à 33 euros,

durée 1h30

Adaptation et mise en scène :

Eric Bouvron

Production : Atelier Théâtre Actuel, Barefoot Productions et Coq Héron Productions

Musique originale : Katerina Fotinaki

Création Lumières : Edwin Garnier

Costumes : Virginie H

Avec : Moussa Maaskri, Eric Bouvron, Isabelle Andréani, Vanessa Krycève, Alexandre Blazi, Katerina Fotinaki

Expos et autre : gratuit