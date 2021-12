Théatre : Bigre, un mélo burlesque au théâtre de Chelles

Lauréats du Molière de la meilleure comédie en 2017, cette pièce dépeint le quotidien de trois locataires de studios contigus tellement étroits et différents dans leur styles que leur mitoyenneté provoque quiproquos et comiques de situation exacerbés. Sans qu'ils aient même à prononcer un mot, les décors, leurs postes et les objets et sons poussent au fous rires le spectateur qui, au-delà de l'agréable moment, trouvera l'occasion de réfléchir à la misère sociale subtilement dénoncée dans ce mélo-burlesque.

Vendredi 8 février à 20h30

Théâtre de Chelles, Place des Martyrs de Châteaubriant, Chelles

Tél : 01 64 21 02 10

Tarifs : 24€

Durée 1h25

Auteur et metteur en scène : Pierre Guillois

Co-auteurs : Agathe L'Huillier et Olivier Martin-Salvan

Compagnie : Le fils du grand réseau