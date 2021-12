Théâtre Bamako – Paris, mardi 19 février à 20H30 au théâtre de Chelles

On y découvre sa vie, sa mère, ses rêves et ses espoirs, en somme les raisons qui l'ont poussé à entreprendre un projet si fou, dont on découvre la triste issue avec les intermèdes. Deux temporalités, deux espaces sur une scène épurée qui donne plus de force à ce témoignage d'une réalité brute où le spectateur oscille entre vie et mort, lumière et ombre, liberté inspirante et froideur.

Théâtre de Chelles, Place des Martyrs de Châteaubriant, Chelles,

Tél : 01 64 210 210

Tarif : 10 à 16 euros

Texte de Ian Soliane​

Mise en scène de Cécile Cotté (Compagnie 10)