Théâtre à Melun : Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand

Son nez et ses fameuses tirades cultes qui, par leur panache, compensaient la laideur de son physique. Dans cette version moderne et digne du classique, une douzaine d'acteurs et deux musiciens font revivre le célèbre capitaine accompagné de Roxane et Christian. La troupe qui adapte avec brio le texte de 120 ans nous livre une performance de deux heures trente, sans entracte, au cours de laquelle deux mille vers seront déclamés, dans une scénographie simple. La pièce se joue à l'escale. Après la représentation, le public pourra rencontrer la troupe.



Représentation le 19 janvier

à 20h15 à l'Escale,

Avenue de la 7e Division blindée américaine, Melun.

Tél : 01 64 19 41 09

Tarif : de 6 à 16 euros

selon le statut.