Théâtre : 2015 comme possible

À l’issue de plusieurs semaines de travail avec Didier Ruiz et Tomeo Vergés, ces jeunes livrent des témoignages bouleversants sur l’adolescence, leurs rêves, leur vie d’adulte en devenir.



2015 comme possible est le 4e volet d’une série entamée en 2013 avec de jeunes habitants de Paris et sa banlieue, autour de la thématique « Adolescence et Territoire(s) » proposée par Olivier Py et Paul Rondin. Après le Festival d’Avignon en 2014 et Barcelone en 2015, le projet est aujourd’hui transposé en Seine-et-Marne.