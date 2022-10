Sport

Thalya Sombe remporte le Trophée de l’Espoir 2022

Six fois championne de France de karaté et médaillée de bronze aux championnats d’Europe espoirs en 2021, Thalya Sombe est licenciée au CKS Pays de Créçois. Ses performances lui ont value de décrocher le Trophée de l’Espoir.

