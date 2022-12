Tesla voit grand à Bailly-Romainvilliers

Tesla, dont le propriétaire n’est autre qu’ElonMusk,l’homme le plus riche du monde et nouveau patron de Twitter, déboule en Seine-et-Marne. La célèbre marque américaine d’automobiles électriques a, en effet, pris ses quartiers au sein du parc international d’entreprises de Bailly-Romainvilliers, au cœur de l’agglomération de Val d’Europe et à proximité de l’autoroute A4, couvrant désormais tout l’est parisien. Et comme chez Tesla, on ne fait jamais les choses à moitié, la filiale française de l’entreprise californienne s’est installée sur une parcelle de 20 000 m2, ce qui fait de cette 11e succursale tricolore la plus grande de France.

Elle est composée d'un showroom d’une surface de 3 000 m2 et d'une station de super chargeurs (16 bornes) ouverte aux véhicules électriques de toutes marques 24h/24. Pour les automobilistes les plus pressés, une charge de 300 kilomètres peut prendre seulement un quart d’heure. Tesla France peut désormais s’appuyer sur une flotte de plus de 1 500 chargeurs installés dans 125 stations.

Un service de dépannage efficace

Il est également possible de tester des voitures maison comme la Model 3, la Model X Plaid ou la Model Y Propulsion, certains véhicules ayant été livrés en Europe récemment. Des collaborateurs des services commerciaux et après-vente sont présents pour prodiguer des conseils aux clients.

Au total, c’est une trentaine de salariés qui travaillent sur le site seine-et-marnais. Cerise sur le capot, un service de dépannage se tient prêt à intervenir partout dans le département, aussi bien au domicile que sur le lieu de travail du client pour remettre en route le moteur d’un véhicule. Un système bien rodé depuis 2020 et l’ouverture de dix premiers centres dans l’Hexagone. 88 % des véhicules restent, en effet, immobilisés moins de 24 heures. Cette année, le temps d’attente moyen pour obtenir un rendez-vous a été réduit de plus de 30 %, tandis que le nombre de créneaux d’intervention par semaine a cru de 55 % (le temps d’intervention moyen est de deux heures). Tesla France a annoncé d’autres ouvertures de sites en 2023.