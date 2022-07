Tempête de grêlons : pas d’état de catastrophe naturelle

Malgré d’importants dégâts provoqués sur les habitations et les véhicules par des grêlons aussi gros que des balles de golf, la préfecture de Seine-et-Marne n'a pas souhaité reconnaître l'état de catastrophe naturelle. Une décision qui a provoqué la colère de tous les sinistrés décidés à se faire entendre. En effet, actuellement, la grêle est difficile à relier à ce statut juridique. Ce sont pourtant de nombreuses villes et villages qui ont été touchés dans les secteurs de Souppes-sur-Loing, Nemours, Moret-sur-Loing et Montigny-sur-Loing. On ne compte plus les pare-brises éclatés, les carrosseries impactées, les toitures éventrées, les voitures et vérandas sinistrées et les antennes abîmées. Autant de dégâts matériels que les assurances des particuliers devront prendre à leur charge en attendant un revirement des services de l’Etat.