Tempête Alex : le Département débloque un fonds d'urgence de 50 000 euros

Le Département de Seine-et-Marne a porté à 50 000 euros sa participation « à l'élan de solidarité nationale envers le Département des Alpes-Maritimes, qui doit faire face sur son territoire à un lourd bilan matériel et humain après le passage de la tempête Alex ».

Comme le précisent Patrick Septiers, président du Département, et Daisy Luczak, vice-présidente en charge des finances, de l'éducation et des collèges, « la santé financière du Département de Seine-et-Marne nous permet de débloquer un fonds d'urgence de 50 000 € afin d'aider au mieux le Département des Alpes-Maritimes à se relever après cette catastrophe. Ce fonds d'urgence permettra à la collectivité de poursuivre sa mobilisation envers les Maralpins ayant perdu leur foyer, pour les besoins de première nécessité. Nous adressons tout notre soutien aux habitants sinistrés et aux familles endeuillées. »