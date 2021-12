Télétravail : le groupe ATF propose des ordinateurs reconditionnés

Par cette initiative, le groupe ATF a souhaité répondre à l'appel du secrétaire d'Etat au numérique, Cédric O, qui a lancé un appel aux entreprises du numérique pour qu'elles proposent des solutions de travail à distance ou d'outils collaboratifs gratuits

ou à tarifs réduits.

L'objectif du groupe est finalement de permettre aux collaborateurs de s'équiper en matériels informatiques, à moindre coût et rapidement, pour faciliter leur accès au télétravail pendant la crise sanitaire liée au coronavirus.

Le groupe met ces matériels à la disposition des ETI et PME

(notamment) pour une durée allant d'un à six mois. Il précise également que les prix dépendent de la configuration demandée et de la quantité.

La distribution se fait à partir trois points de stockage en France :

Moissy-Cramayel, Voiron (Rhône-Alpes-Auvergne) et Toulouse (Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées). Il est en capacité de

livrer les équipements informatiques, sur un ou plusieurs lieux, voire directement au domicile des collaborateurs.