Téléthon : Opération « 1000 chercheurs dans les écoles »

Jusqu'au 30 novembre, plus de 1 000 interventions d'experts sont programmées dans plus de 350 collèges et lycées, en France et à l'étranger. Ainsi, plus de 35 000 élèves de 3e et de lycées pourront découvrir les dernières avancées de la recherche biomédicale – thérapie génique, thérapie cellulaire...–, le quotidien d'un chercheur et les différentes formations aux métiers de la recherche.

Maladies génétiques, thérapie génique, cellules-souches... Les chercheurs intervenants, tous à la pointe de l'innovation scientifique dans leur domaine, sont soutenus par l'AFM-Téléthon.

L'opération en Seine-et-Marne

A quelques semaines du 30e Téléthon qui aura lieu les 2 et 3 décembre, l'opération 1 000 chercheurs dans les écoles est très active en Seine-et-Marne.

Après Tournan-en-Brie –Lycée Polyvalent Clément Ader–, Fontainebleau –Lycée jeanne d'Arc St-Aspais– et Dammarie –Collège Politzer–, l'opération est programmée à Cesson-Vert-Saint-Denis le 14 novembre, au Lycée Sonia Delaunay ; à Vaux-le-Pénil le 15 novembre, Lycée Simone Signoret ; à Fontainebleau le 17 novembre, au Collège Lucien Cézard et à Champagne-sur-Seine, le 18 novembre, au collège Fernand Gregh.