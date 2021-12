De nombreuses associations et communes s'associent à l'action d'AFM Téléthon afin de collecter des fonds pour faire avancer la recherche sur les maladies rares. De nombreuses animations seront proposées sur tout le territoire, en passant de la course d'orientation de Nemours à la balade en quad à Darvault, ou encore à l'initiation au tir à l'arc à Mitry-Mory et aux défis sportifs de Meaux.

Détail de toutes les animations sur afm-telethon.fr/coordinations/077S/nos-manifestations.