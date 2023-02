Téléthon 2022 : Saint-Fargeau-Ponthierry a collecté 11 840 euros

Les 3 et 4 décembre derniers, les acteurs locaux de Saint-Fargeau-Ponthierry ont réussi à se mobiliser pour la bonne cause. C’est, en effet, la somme de 11 840 euros qui a été collectée par les équipes de Jocelyne Le Sager lors du Téléthon 2022. Un record pour le territoire du sud Seine-et-Marne avec 60 euros de mieux qu’en 2021. Cet argent sera reversé en faveur de la lutte contre les maladies génétiques.

Une édition très animée

Cette nouvelle édition du Téléthon a été très animée à Saint-Fargeau-Ponthierry avec de nombreuses associations au rendez-vous. On retiendra notamment le marché de Noël, une démonstration de karaté, une randonnée nocturne et une compétition d’endurance de natation, tandis que la scène des 26 Couleurs a accueilli du théâtre et de la musique.

Rendez-vous désormais en décembre 2023 pour une prochaine édition avec un nouveau record à battre.

https://www.afm-telethon.fr/fr.