TÉLÉTHON 2021 : Le rendez-vous de la solidarité

Chaque premier week-end de décembre, ce marathon caritatif et médiatique cumule les promesses de dons par téléphone notamment (3637) et bat tous les records : cinq millions de Français rassemblés, 250 000 bénévoles en moyenne, 70 partenaires et plus de 300 000 salariés mobilisés partout en France. En 2020, alors que la plupart des animations avaient dû être annulées en raison de la crise sanitaire, 77 298 024 euros avaient été récoltés. Une véritable performance vu le contexte. Qu’en sera-t-il cette année alors qu’une cinquième vague de Covid-19 déferle sur l’Hexagone ? Réponse les 3, 4 et 5 décembre prochains.

En Seine-et-Marne, cette 35e fête de la solidarité va également battre son plein. Malgré la crise sanitaire, pas question de lever le pied. Si la plupart des communes ont déjà organisé des animations en vue de récolter des fonds pour la recherche médicale, c’est une centaine de manifestations qui devrait avoir lieu sur tout le territoire.

Du spectacle à Grand Paris Sud

La Communauté d’agglomération Grand Paris Sud (GPS), située à cheval sur la Seine-et-Marne et l’Essonne, va mettre à l’honneur la ville d’Evry, le fief historique du Téléthon (la préfecture de l’Essonne abrite le Genopole). Près de 500 personnes vont y être attendues le vendredi 3 décembre (de 17 heures à 19 heures) pour participer à un joli défi. Le but sera de former la lettre “E” du mot “Téléthon“ et de la rendre visible du ciel. Un autre événement aura lieu le samedi 4 et le dimanche 5 décembre à Lieusaint. Le centre commercial régional Westfield Carré Sénart, en partenariat avec la municipalité, l’Etablissement public d’aménagement (EPA) Sénart et l’agglomération, va, en effet, organiser le spectacle “Lumières sur le Canal“. A cette occasion, les donateurs (trois euros minimum versés à l’AFM-Téléthon sur place ou en ligne) seront invités à se rendre, à la tombée de la nuit (à partir de 17h30), aux abords du canal du Carré Sénart pour y déposer symboliquement sur l’eau une lanterne flottante. Ambiance féérique garantie.

Du sport à Coulommiers

Dans cette ville, la première animation de cette édition 2021 a débuté à la mi-novembre avec le circuit de cyclisme de la Ferté-Gaucher. Réunissant 150 bénévoles et plus de 200 coureurs, cette manifestation a déjà atteint 2 000 euros de dons. Le record date de 2019 avec plus de 60 000 euros récoltés. Les autres animations auront lieu dans le centre-ville avec, le 3 décembre, une soirée inaugurale pouvant accueillir 600 personnes. Le lendemain, sont prévus une guinguette, une sortie VTT, une randonnée pédestre et des défis sportifs organisés par les sapeurs-pompiers à la salle de spectacles de la Sucrerie. Bienvenue à tous les dons !