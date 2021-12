Téléthon 2020 : Grand Paris Sud lance son challenge

Epidémie de Covid-19 oblige, pas de grands rassemblements cette année. Mais l'agglomération Grand Paris Sud va quand même participer au Téléthon à sa manière. En effet, depuis le 5 novembre et jusqu'au 5 décembre, elle organise une opération spéciale, le challenge « Bondis plus haut ». C'est un concours de saut à la corde (5 000 cordes ont été distribuées) à réaliser chez soi et qui contribuera à alimenter les dons pour faire avancer la recherche sur les maladies génétiques rares.

Seuls, en famille, avec plusieurs cordes ou déguisés, les participants devront faire preuve de créativité et d'humour. Ils pourront ensuite publier leurs photos ou leurs vidéos sur leur réseau social préféré par l'intermédiaire de différents hashtags : #TéléthonChallenge, #Téléthon2020 et #TropFortGPS.

Côté animations, la chorale du réseau des conservatoires de l'agglomération se produira sur le plateau de la chaîne YouTube de GPS le 5 décembre et un show des Yamakasis (groupe d'acrobates urbains né à Evry) est également annoncé.

Renseignements : telethon.grandparissud.fr

Page de dons : soutenir.afm-telethon.fr/grand-paris-sud