Téléchargez l'appli d'alerte SAIP

Cette appli pour smartphone est disponible gratuitement depuis le 8 juin sur les smartphones Apple (iOS) et Google (Android), en français et en anglais. Elle prolonge le SAIP existant (sirènes), et complète l’éventail des dispositifs d’alerte (signalétique urbaine, information diffusée oralement sur le terrain par les forces de sécurité ou via les médias, réseaux sociaux …).

Dans sa première version, cette appli permet d’être alerté, via notification sur son smartphone, en cas de suspicion d’attentat ou d’événement exceptionnel (accident de sécurité civile) susceptible de résulter d’un attentat.

Outre ces messages d’alerte et la possibilité de les partager, l’appli délivre également les conseils comportementaux et les consignes à respecter en fonction de la nature de l’alerte et de la zone dans laquelle l’utilisateur se trouve.

L’application SAIP est évolutive : construite pour être simple et fonctionnelle, elle a vocation à s’élargir à d’autres fonctionnalités au fil de ses mises à jour, en restant à l’écoute des remontées de ses utilisateurs.