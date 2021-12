Téléassistance : le Département baisse le prix de l'abonnement

Près de 5 euros de réduction ! C'est ce dont vont bénéficier les usagers seine-et-marnais de Téléassistance77. Ce dispositif, sécurisant et favorisant le maintien à domicile, va être encore plus accessible, car le coût de son abonnement mensuel va diminuer et ce, sans engagement de durée, ni frais de dossier et d'installation. C'est la mesure prise par le conseil départemental de Seine-et-Marne qui a lancé, le 27 juillet, une campagne de communication sur cette opération.

Le principe de ce dispositif est simple : l'usager porte, au choix, un médaillon ou un bracelet électronique doté d'un petit bouton sur lequel il peut appuyer en cas d'incident pour prévenir le centre Téléassistance77. Cette simple pression suffit pour être mis immédiatement en relation avec un opérateur de service. Ce dernier évaluera la situation et préviendra le secours en cas de nécessité. Dans le cas où l'usager ne répond pas, les secours sont automatiquement déclenchés. Ce service départemental est ouvert 24h/24 et 7j/7.

Renseignements : www.teleassistance77.fr