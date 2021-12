Techinnov events 2015 : le rendez-vous B2B de l'innovation

La CCI Essonne, en partenariat avec la CCI Val-de-Marne, promet une convention d’affaires incontournable. Cette 9e édition de Techinnov events, qui mettra à l’honneur l’économie numérique, accueillera une invitée exceptionnelle, en la personne d’Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat chargée du numérique.

Techinnov events propose depuis neuf ans maintenant, une journée de rencontres business, une sorte de rendez-vous B2B de l’innovation, organisé autour de six thèmes : Industry, R&D, Biotech, IT, Funding, Robotics. « Ce forum unique en Europe offre le temps d’une journée, sur le site d’Orly, un espace d’échanges et de networking permettant aux participants de croiser leurs compétences et de détecter de nouvelles opportunités de business et de développement. »