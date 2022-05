Tech&bio le 17 juin à Saint-Germain Laxis

Manifestation organisée par la Chambre d’agriculture, Tech&bio grandes cultures et diversification se déroulera cette année à la ferme d’Egreville, à Saint-Germain Laxis. Ce nouveau rendez-vous s’adresse à tous les agriculteurs en quête de solutions durables et performantes. La journée du 17 juin va s’articuler autour d’ateliers techniques (diversification, maraîchage et élevage), de démonstrations et de conférences. Plus de 1 000 visiteurs et une soixantaine d’exposants institutionnels sont attendus.

La Chambre d’agriculture a également choisi Saint-Germain Laxis pour organiser un évènement grand public autour d’un marché régional de producteurs et d’animations pédagogiques. Il aura lieu le 18 juin.

www.tech-n-bio.com/fr. Entrée gratuite.