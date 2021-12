Tatouage : 75 % des encres sont cancérigènes

Selon une étude publiée par l'association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir, 75 % des encres les plus utilisées présentent un risque sanitaire élevé. Les colorants et les produits chimiques qu'elles contiennent sont, en effet, cancérigènes. De plus, les taux relevés sont au-dessus des seuils réglementaires. La répression des fraudes (DGCCRF) et l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) ont été saisies.