“Talents Locaux ”, la start-up qui veut dynamiser le recrutement de commerciaux

Jérôme Ramajo et Ludovic Delrue, les cofondateurs de “Talents Locaux”, ont un objectif : contribuer au développement économique et social du Nord-Ouest de la Seine-et-Marne en favorisant l’emploi local. À partir d’un projet professionnel, la start-up de Chessy met le candidat en relation avec des entreprises locales qui recherchent des profils de commerciaux. Le but est de trouver la meilleure adéquation possible entre le candidat et son poste.

Un peu plus d’un mois après son lancement, les premiers contrats ont été signés et les premiers candidats ont été rencontrés et présentés à plusieurs clients. Des contacts noués notamment avec les partenaires du Village By CA Brie Picardie, l’accélérateur de business du Crédit Agricole, basé à Chessy, que “Talents Locaux” a rejoint récemment. « Par notre approche centrée sur les candidats, nous souhaitons redonner l’envie à chacun de sauter le pas et de construire sa carrière professionnelle autrement », souligne Jérôme Ramajo.

Des questionnaires de personnalité

La méthode employée se veut innovante. À l’issue d’un travail préparatoire (recueil du besoin, sourcing et diffusion des offres d’emploi et présélection téléphonique), une première prise de contact permet de découvrir le parcours et les motivations du candidat. Des questionnaires de personnalité favorisent l’approfondissement de ses aspirations. La deuxième étape consiste à cibler les entreprises locales qui lui correspondent. Le partage de son profil aux employeurs potentiels s’opère ensuite dans l’optique d’une possible mise en relation. Mais le travail de “Talents Locaux” ne s’arrête pas là. La start-up se charge également d’accompagner l’embauche du candidat et le suivi de celle-ci pendant la période d’essai.

La plus-value de “Talents Locaux” réside dans sa spécialisation sur les fonctions commerciales et son périmètre géographique délimité qui lui permettent d’être réactive. Baptisée “Grand Paris – Marne-la-Vallée“, la zone de couverture de la start-up s’étend ainsi de Mitry-Mory à Pontault-Combault, en passant par Champs-sur-Marne, Torcy, Bussy-Saint-Georges, Lagny-sur-Marne et Vaires-sur-Marne, soit le Nord-Ouest du département.

Enfin, sachez que les postes ciblés sont variés : vendeurs, directeurs commerciaux, commerciaux itinérants (ou sédentaires), téléconseillers, technico-commerciaux, ingénieurs commerciaux, business développeurs et managers de points de vente. Les talents locaux n’ont plus qu’à se montrer...