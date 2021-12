Exposition : Take Care, à la Ferme du Buisson

Ainsi, divers artistes anglais et canadiens exposent leur travail à la ferme du Buisson à partir du 3 mars, développant ainsi de nouvelles perspectives de réflexions sur l'univers carcéral, la précarité du travail, les migrations, le corps ou l'environnement. Une belle occasion de s'interroger sur la façon dont l'art et l'activisme peuvent contribuer à faire évoluer le concept de caring comme puissance sociale et culturelle.

Artistes participant à Take Care :

Stéphanie Comilang :

documentariste philippino-canadienne menant une réflexion sur le monde du travail et les migrations

Steven Eastwood : Cinéaste britannique travaillant sur la thématique du handicap et de la maladie

Jeneen Frei Njootli :

artiste créant des performances autour du sujet de la vie des autochnones au Canada

Sheena Hoszko :

sculptrice militante anti-prison

Kwenton Bayan Collectif : duo d'artistes canadiennes ayant une approche critique et intersectionnelle de l'art du travail et de l'éducation

Raju Rage :

artiste-activiste pluridisciplinaire britannique d'origine kenyane travaillant sur les thématiques liées au corps, à la culture et l'origine ethnique

Hazel Meyer :

artiste canadienne passionnée de sport, créant des performances autour de cette thématique

Laakkuluk Williamson Bathory :

conteuse, poète et actrice canadienne d'origine inuk, réalise des performances théâtrales

Entrée libre, vernissage le 3 mars à 15 h

La Ferme du Buisson, allée de la Ferme, Noisiel

Tél. : 01 64 62 77 00

contact@lafermedubuisson.com