Tagerim : le bon sens de la diversification

Tagerim est une entreprise indépendante qui, sous l’impulsion de Jérôme Quentin-Mauroy, son créateur et président, s’impose rapidement dans l’administration de biens, d’abord en région toulousaine, puis à travers un réseau national d’agences (17 en 2013 dont quatre en région parisienne) : gestion locative de biens immobiliers, gestion de copropriété –actuellement quelque 120 000 logements administrés- et, plus accessoirement, une activité de transactions. En 1993, tout en développant ces activités originelles, le groupe se lance dans la promotion immobilière, avec le projet de proposer à ses clients une offre globale, de l’investissement immobilier à la gestion du bien locatif ; une filiale spécialisée dans l’assurance apportant les garanties nécessaires. En 2010, Tagerim ajoute à son portefeuille des résidences services, réservées aux étudiants, une fois encore construites et gérées pour des investisseurs.

La crise des subprimes, surprend le monde en 2008, mais ne déroute en rien Jérôme Quentin-Mauroy. L’année suivante, pour pallier la fragilité conjoncturelle du marché immobilier, alors que la tendance générale est à l’expectative, il lance une activité hôtellerie sous la marque 9Hôtel, en achetant –murs et fonds– un premier hôtel à Paris, dans le 9e arrondissement. En 2012, le parc s’étoffe avec deux nouvelles acquisitions à Paris et une à Bruxelles. Ces établissements, largement rénovés sont voués à devenir des « boutiques-hôtels » 3 étoiles, très conceptualisées, avec une identité forte, une décoration pointue, des finitions de qualité et des chambres proposées à des prix abordables.



Croissance externe



Le groupe et ses 590 collaborateurs, affirment une politique active de croissance externe, notamment en rachetant des cabinets d’administration de biens et des fonds de commerce… au total 70 acquisitions en administration de biens depuis 10 ans, ce qui fait aujourd’hui de Tagerim le premier administrateur de biens indépendant français.

Nouvel atout développement capable de faire face au ralentissement du marché, en marge de la promotion à vocation locative, le groupe s’est lancé dans la construction de programmes immobiliers à prix très attractifs, destinés à des primo-accédants. Les études ont essentiellement porté sur la rationalisation de la conception, à la fois plus écologique et plus économique, et l’optimisation des surfaces. Pour Tagerim, la promotion reste un axe de croissance stratégique majeur, basé sur un développement foncier prudent mais efficace et sur la maîtrise complète de la commercialisation, en Ile-de-France et en régions.



Une offre innovante : investir dans un logement occupé



Certains propriétaires vendeur leur appartement occupé au terme de la période de défiscalisation. Le groupe propose ainsi sur le marché la revente de ces biens à de nouveaux investisseurs, à des prix moins élevés qu’un appartement vide, tout en bénéficiant d’emplacements privilégiés et en assurant à l’acquéreur un rendement immédiat et avec les garanties locatives adaptées (loyers impayés, dégradations, protection juridique).

Tagerim renforce par ailleurs la relation clients en optimisant l’information en temps réel grâce à l’utilisation judicieuse des tous les outils de communication actuels : téléphone, mails, SMS, espace client en ligne, réseaux sociaux….

« Nos trois métiers –administration de biens, promotion et hôtellerie– se complètent, développent de véritables synergies et constituent un groupe que j’ai le privilège de diriger en respectant toujours les règles de saine gestion que je me suis fixées.

Jérôme Quentin-Mauroy