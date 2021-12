SYMBIOTIS : quand l'ingénierie contribue à la transition écologique

En quelques mots, que propose Symbiotis ?

Nous sommes une société d'ingénierie qui utilise la voie aérienne pour délivrer des diagnostics et audits de performance énergétique à nos clients. Nous utilisons notamment des drones qui donnent accès à des données très précises comme la thermographie ou les points d'usure des bâtiments et constructions d'envergure (bâtiments IGH). Nous nous servons aussi de l'infrarouge qui permet d'effectuer des audits énergétiques , ainsi que l'imagerie radar par satellite, grâce à laquelle nous analysons différentes données comme le volume d'eau d'un sol par exemple.

A qui s'adressent vos services ?

Nous intéressons notamment les acteurs de l'immobilier social ou privé. Nos prestations de thermographie entrent dans le champ d'une amélioration des performances énergétiques de leur parc. Pour le moment les bailleurs se contentent de la maintenance simple de leurs immeubles mais ils ont conscience de leur vieillissement et attendent le signal des Pouvoirs publics pour évoluer sur l'audit de leur parc. Nous travaillons également avec les communes et Pouvoirs publics, nous venons d'achever une mission à l'hôpital de Melun, entre autres. À l'international, nous accompagnons la transition écologique de nos clients du secteur de l'énergie ou nous délivrons des audits permettant de développer une l'agriculture de précision grâce à nos mesures agronomiques. Nous contribuons à optimiser l'utilisation des ressources d'eau et d'engrais.

Quelle est la fourchette de prix de vos prestations ?

Nous pouvons auditer un bâtiment pour un tarif de l'ordre de 1000 euros, ce qui est relativement accessible au regard des gains de performance énergétique. Notre mission est au final de conseiller et d'accompagner la transition écologique de nos clients. Cela suppose une prise de conscience profonde à laquelle nous travaillons au quotidien. Le processus de décision est assez long mais nous nous inscrivons dans une démarche qui trouve son aboutissement avec les projets d'énergie nouvelle qui voient le jour en France. Le parc d'éolienne vieillit, la demande d'inspection se développe, le solaire prend de l'ampleur. Les perspectives semblent donc plutôt intéressantes !

Maurice Drapier,

06 50 57 80 46`

http://symbiotis.fr/