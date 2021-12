Sylvie Lahuna : « notre enjeu, c'est l'emploi durable »

Quel a été le bilan en matière d'implantations en 2019 ?

La tendance était à la hausse et si le nombre de transactions était égal à celui de 2018, le volume placé était supérieur à la moyenne décennale et représentait une hausse de 18 % tous actifs confondus (locaux d'activité, bureaux et logistique). De belles signatures ont eu lieu. TiMotion Europe a ainsi acquis un bâtiment de seconde main d'une surface de 8 500 m² dans le parc d'activités de Vaux-le-Pénil avec 60 emplois prévus au démarrage. Cette entreprise est l'un des principaux fabricants de vérins, de colonnes électriques, de systèmes de contrôle et de produits complémentaires. Axyon a également acquis des bureaux neufs de 1 900 m² à Collégien. Cette entreprise d'ingénierie, d'expertises techniques et de conseils est spécialisée dans l'industrie, la construction et les expertises innovantes. Elle compte plus de 60 collaborateurs. Le Village by CA (initiative du Crédit Agricole), à Serris, est un accélérateur de business mettant en relation start-up, grandes entreprises, ETI et PME. Enfin, le Learning Lab de l'Université Paris Est Créteil, à Moissy-Cramayel, est un nouvel espace de près de 4 000 m² entièrement réhabilité. Ce concept innovant permet le développement de nouvelles approches pédagogiques pour la réussite des premiers 250 étudiants.

La crise sanitaire a forcément modifié la donne…

Nos experts ont dû s'adapter et ont accompagné de nombreuses entreprises. Ainsi, pour le service d'appui RH, le planning a été totalement refondu pour aider les entreprises en plein questionnement avec, par exemple, une visioconférence avec la Direccte qui a réuni plus de 140 personnes sur le thème du chômage partiel. D'autre part, des renseignements et des soutiens ont été apportés à 129 entreprises. Sur notre site internet, les aides mobilisables sont clairement indiquées, quel que soit le financeur. C'est essentiel, car les entreprises sont souvent perdues face à la masse d'information.

Quel rôle a-t-elle joué dans la mise en œuvre du fonds résilience ?

Notre agence a apporté son expertise aux deux plateformes d'initiatives locales sud et nord lors de la sélection des dossiers pour l'obtention des prêts. Le Département nous a également mandaté pour suivre le fonds d'aide aux artisans porté par la Chambre de métiers, mais dont il est financeur. A ce jour, 64 entreprises ont été aidées financièrement.

De façon générale, quels services apportez-vous aux entrepreneurs ?

Notre enjeu, c'est le maintien et le développement de l'emploi durable. Pour réussir cette mission, il faut attirer les activités créatrices d'emploi et de valeur, les accompagner dans leur implantation, mais aussi dans leur développement. Nous faisons la promotion du dynamisme du territoire en déployant toutes les synergies possibles entre les acteurs économiques privés et publics. L'agence agit comme un centre de ressources avec le développement d'outils et de process spécifiques, mais aussi comme un centre d'expertises auprès des collectivités locales, des élus, des techniciens et des entreprises locales.

Nos actions doivent répondre aux attentes concrètes des entreprises. La principale demande d'une entreprise qui souhaite s'installer ou s'agrandir est d'être renseignée sur l'offre immobilière existante. Notre agence s'est dotée d'un outil permettant de rendre l'information transparente et accessible. Pour recenser cette offre, nous travaillons depuis plusieurs années avec les principaux acteurs de l'immobilier d'entreprise actifs sur le territoire. Le Club Obie77 réunit ainsi plus de 100 acteurs locaux et 400 aux niveaux national et international. Un vrai lien de confiance est né de ce partenariat permettant de connaître les tendances de l'immobilier d'entreprise en Seine-et-Marne chaque année. Bien sûr, ces informations sont accessibles sur notre site.

Où en est le dispositif Bougi (Bourse de gestion immobilière) ?

Le plan d'action de Seine-et-Marne Attractivité s'appuie sur la qualité de l'offre des partenaires locaux et sur la mise en ligne d'une bourse aux locaux proposant plus de 800 biens à la vente ou à la location. Les internautes se répartissent en deux catégories : les utilisateurs finaux, qui sont des entreprises en recherche de relocalisation, et les investisseurs institutionnels et les professionnels de l'immobilier, qui agissent pour le compte d'entreprises où à la recherche d'opportunités foncières. Pour chaque demande reçue, un véritable process industriel est mis en place pour accompagner l'entreprise en lien avec les services de l'EPCI (Établissement public de coopération intercommunale) concerné et les autres parties prenantes (Pôle emploi, services de l'Etat...) jusqu'à son implantation.

Pourquoi l'accompagnement des TPE et PME seine-et marnaises est-il important ?

Pour nous, c'est un enjeu stratégique, car elles constituent un véritable vivier de développement de l'emploi. Là encore, l'agence travaille en étroite collaboration avec les services de la Région et la Direccte pour lesquels elle relaie toutes les aides existantes aux entreprises. Elle oriente également ces entreprises vers les bons interlocuteurs, afin de faciliter leur démarche. Nous sommes ainsi membres du groupe WhatsApp “French Fab 77”, qui est soutenu par le Département et animé par deux industriels : Damien Marc (président de JPB Système) et Loïc Gauthier (dirigeant de EOZ). Notre rôle est de flécher les entreprises rencontrées afin qu'elles participent à ce groupe. L'idée est de les fédérer dans un souci d'entraide. Nous orientons le plus possible les recherches d'emploi des entreprises rencontrées vers les dispositifs IOD ou JOB77.

Pour plus d'informations : invest.seine-et-marne-attractivite.fr/