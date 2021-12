“Suspense en Seine-et-Marne” : six lauréats récompensés

La remise des prix de cette 4e édition s’est déroulée le 8 décembre à la médiathèque départementale, au Mée-sur-Seine. Six nouvelles ont été récompensées parmi plus de 90 qui étaient en compétition. Chaque vainqueur a reçu une tablette et le livre “Sur les traces de Sherlock Holmess” d’Anne Martinetti, marraine de cette opération. Dans la catégorie « collégiens 6e et 5e“, ce sont les nouvelles de Florine Etienne (“Les cinq doigts de la mains”) et de Mathias Léon (“Un gâteau dangereuxs”) qui ont été primées. Inès Milagh (“Le Duc Bs”) et Elhora Fonseca-Tekratt (“Top chèvres”) se sont imposées dans la catégorie “collégiens 4e et 3e“. Enfin, la catégorie “plus de 15 ans” a vu les victoires de Nathalie Barenghi (“17 août 1661, une fête trop somptueuses”) et d’Amélie Boulin (“Le Brie du Perpignan expresss”).

« Ce concours s’inscrit pleinement dans le cadre du schéma départemental de développement de la lecture publique, a déclaréVéronique Veau, vice-présidente du Département en charge de la culture et du patrimoine. Son objectif est de valoriser les écritures d’aujourd’hui et d’amener les collégiens et le grand public à la lecture. »