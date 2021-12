Théâtre : Sulki et Sulku ont des conversations intelligentes

Dans le cadre de son projet Rire de résistance, celui qui dirige depuis 2002 le célèbre théâtre parisien du Rond-Point, nous propose cette pièce désopilante et surréaliste. En effet, Sulki et Sulku sont deux œuvres d'art incarnées, rescapées de la pièce Musée d'en-haut et Musée d'en-bas. Elles se livrent à des conversations originales en abordant des sujets absurdes en apparence, mais qui au final amènent le lecteur à une réflexion. Le décor sobre et le ton flegmatique des acteurs tranchent avec le flamboyant de leur costume et offre au spectateur un moment d'humour provocateur et de finesse intellectuelle.

Infos pratiques :

Théâtre de Chelles, Vendredi 11 janvier à 20h30

Place des Martyrs de Châteaubriant, Chelles.

Tél : 01 64 21 02 10

Texte et mise en Scène de Jean-Michel Ribes

Acteurs : Romain Cotard et Damien Zanoly

Tarif : 24€