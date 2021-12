Suite de L'Histoire en costumes à Champs-sur-Marne

Cette belle rétrospective met en scène, au cœur des collections du château de Champs-sur-Marne, une quarantaine de tenues d'époque et d'accessoires symbolisant les mutations sociales et évolutions vestimentaires de la période d'avant et d'après la Première Guerre mondiale. Cette dernière correspond à un temps fort dans l'Histoire du château puisqu'en 1895, le monument est racheté et restauré par le comte Louis Cahen d'Anvers, un riche financier. Louis et sa famille reçoivent chez eux selon les codes de la haute bourgeoisie et demeurent ainsi dans le château jusqu'en 1935, année durant laquelle le fils Charles Cahen d'Anvers fait don du domaine à l'État.

Petits et grands pourront découvrir ou redécouvrir – peut-être même en costume - le château sous un autre angle temporel. Cette expo permet de revivre, au fil des pièces, la vie d'une famille noble et de ses domestiques. Les costumes anciens de Nathalie Harran, historienne de l'art et directrice de La Dame d'Atours, sont issus de sa propre collection. Précieux et fragiles, ils ne supportent qu'une faible densité de lumière et nécessitent des conditions de visite appropriées dont la mise en place est inédite pour le monument et crée une atmosphère particulière.

Château de Champs-sur-Marne

31 rue de Paris, Champs-sur-Marne

Tél. : 01 60 05 24 43. À disposition du 5 avril au 12 septembre : livret de visite, livret parcours découverte pour les enfants de 7 à 12 ans, costumes pour enfants, visites guidées tout public tous les deuxièmes samedis du mois à 14 h : réservation sur place - tarif unique : 11,50 euros - Durée : 1h30.