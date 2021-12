Succès pour le Rallye Emploi Val d'Europe

• 1 056 visiteurs

• 1 795 offres d'emploi proposées (dont 1 240 réparties sur 7 enseignes : 600 pour Disney, 250 pour la SNCF, 100 pour Mc Donald's, 100 pour Luxury Hôtel Management, 80 pour DB Schenker, 60 pour La Vallée Village, 50 pour BNP Paris Bas)

• 111 Jobs d'été

• 4 700 postes pour la RATP

• 18 550 postes pour les 3 Armées (Armée de terre/Marine/Armée de l'Air)

• 1 478 CV ont été déposés

• 1 860 entretiens réalisés

• 331 recrutements prévisionnels à l'issue de l'événement : 133 en CDI, 159 en CDD, 15 en contrat d'apprentissage, 24 en contrat de professionnalisation

Élu stand “coup de cœur” par les visiteurs du Rallye Emploi Val d'Europe 2019, Villages Nature Paris, a pré-sélectionné plus de 100 candidats lors du Rallye. Trois candidatures ont été validées directement sur site. Elles rejoindront prochainement les équipes de la destination touristique sans entretien complémentaire. Villages Nature Paris proposait une centaine d'offres d'emploi en CDI et en CCD saisonniers dans les métiers aquatiques, de maintenance, d'accueil et de réception.