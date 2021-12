Succès pour le troisième Speed Meeting de la Brie Nangissienne

Pour sa 3e édition, le Speed Meeting, organisé à la salle Dulcie September de Nangis, a une nouvelle fois fait le plein, enregistrant une affluence de 30 % supérieure à l'an passé, soit 55 créateurs d'entreprise pour la matinée. La communauté de communes de la Brie Nangissienne et la ville de Nangis ont notamment pu compter sur le soutien de 26 partenaires et exposants, dont Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine-et-Marne, la chambre de commerce et d'industrie, Seine-et-Marne Développement, la chambre de métiers, Semafor 77 ou encore l'Association de la zone industrielle de Nangis (Azin).

Des ateliers comme « tissez votre réseau local » ou encore « le numérique et ses enjeux pour l'entreprise » ont été mis à disposition des créateurs et chefs d'entreprise. Le territoire était également mis à l'honneur, avec une présentation de ses caractéristiques, de son offre foncière ou encore des aides à la création. Pour la première fois, David Maiseret, P.-D.G. de Fornells, et Philippe Arapu, responsable exploitation chez Clemessy Services (Eiffage) de l'Azin ont animé les tables rondes « Tissez votre réseau local » à destination des entrepreneurs locaux.

En clôture du speed meeting, quatre entreprises soutenues par Initiative Melun Val de Seine et l'agglomération de la Brie Nangissienne ont officiellement reçu leur prêt d'honneur. Un chèque de 3 300 euros a été remis à Ludovic Dreux pour la création de Biopharm Acte à Mormant, une société de consulting d'entreprise pharmaceutique.

Pour le projet Services Funéraires à Nangis, Xavier Sturdik pourra compter sur un prêt d'honneur de 5 000 euros. Laurent Maglas, créateur d'Activ'Expertise à Fontenailles, un réseau spécialisé dans le diagnostic immobilier, a reçu un prêt d'honneur de 6 000 euros. Enfin, Catherine Przysiecki et Karyne Deleville, créatrices d'Axeo Services, ont reçu un chèque de 5 000 euros pour développer leur solution de service à la personne (maison, jardin, garde d'enfant…) à Nangis.

Nangisactipôle, une zone d'activités, témoin du dynamisme industriel

Bernard Fisinghelli, vice-président chargé du développement économique, et Gilbert Leconte, président de la Brie Nangissienne, ont vu dans ces quatre prix une preuve du dynamisme de l'agglomération, qui avait déjà doublé son nombre de participants lors de la Semaine de l'industrie.

Un dynamisme confirmé par l'ouverture avant la fin de l'année de Nangisactipôle, une nouvelle zone d'activités labellisée THDZone (très haut débit) à vocation industrielle, commerciale et artisanale. « La zone existante située en face de celle-ci compte entre 400 et 700 emplois, notre ambition est de créer le même nombre d'emplois dans cette zone, a précisé Gilbert Leconte. Des entreprises fortement intéressées ont déjà manifesté leur intérêt. » De quoi enrichir un tissu économique déjà doté de plus de 1 100 établissements et 6 250 emplois, comprenant notamment la Raffinerie Total, Boréalis, la Sucrerie Lesaffre ou encore FM Logistics.