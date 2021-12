Succès pour le 1er salon du Pays de fontainebleau

Stef, Ikea , Randstad, 02, la FFB Île-de-France Est, l'Armée de Terre… Plus de 150 d'offres à pourvoir dans les 6 mois suivant ce 1er salon de l'emploi ont été proposées aux demandeurs d'emploi, accueillis par des élèves du CFA UTEC d'Avon. Ces derniers ont également pu bénéficier de l'accompagnement des 12 partenaires de l'emploi, dont la Mission locale Seine et Loing, qui présentait la plateforme MyMatchup.

Ce site, également décliné en application mobile, a été créé pour fédérer les missions locales du territoire autour d'un service adapté à l'ère du numérique. MyMatchup couvre actuellement 54 % du territoire et 89 communes, réunissant les missions locales de la Seine et du Loing, de la Brie et des Morins, du Provinois et la Maison de l'emploi de Sénart.

Si un service d'accompagnement web est dédié aux 16-25 ans, « tout le monde peut avoir accès à la plateforme », selon Gwenaëlle Fasseu, chargée de la relation entreprise à la Mission locale de la Seine et du Loing.

Les plus jeunes ont ainsi la possibilité de participer à des ateliers en ligne proposés par les missions locales, pour la rédaction de leur CV et de leur lettre de motivation. Ce service n'est disponible que sur le site internet.

L'application mobile permet quant à elle de rapprocher les offres d'emploi et les profils selon les compétences ou les aptitudes requises. « Beaucoup d'entreprises s'y mettent, notre offre est éclectique », conclut Gwenaëlle Fasseu .