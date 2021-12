Succès pour la levée de fonds de Salvum

Hébergée à La Forge, pépinière d'entreprises de Val d'Europe, Salvum vient d'effectuer une levée de fond s de 1,4 million d'euros investis par la Banque des territoires, Matmut innovation (via Swen capital), la Mutuelle Renault et Allianz (via IdInvest), en complément d'un prêt amorçage investissement de Bpifrance.

© SALVUM