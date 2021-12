Succès pour la Conférence IPE 77

Pensée comme une pièce de théâtre-concert, où le fondateur d'IPE 77, Stéphane Torrent, organise la réunion de création de la convention, cette soirée a notamment permis aux présents d'assister aux prestations de Clément Leroy, double champion du monde d'équilibre à vélo et conférencier, de la musicienne Lucie Lenoir et du peintre Maxime Bernaudin, qui a usé de son art tout au long de la « pièce ».

Le réseau IPE, fondé en 2000 par le groupe AG2R La Mondiale, regroupe des chefs d'entreprise du département, invités à se rencontrer autour de thématiques spécifiques, mais aussi à s'investir dans des actions citoyennes. Organisée chaque année, cette

« grande soirée d'information », axée sur les problématiques liées à la vie quotidienne des chefs d'entreprise, était cette année tournée vers le futur.

À la fois physicien des processus complexes et philosophe de la spiritualité, Marc Halevy sait manier la vulgarisation scientifique et l'humour avec autant d'aisance. Il a pu le démontrer devant quelque 230 décideurs et acteurs locaux, conquis par le scientifique. Pour Marc Halevy, si le monde est en passe de changer de paradigme et de vivre une série de ruptures, les TPE-PME ont un rôle non négligeable à jouer, notamment en « redonnant du sens » au sein des entreprises, qui doivent devenir de « véritables communautés de vie ».