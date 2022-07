Succès populaire pour le Tour de France Femmes

C’est la favorite néerlandaise Marianne Vos qui s’est imposée, le 25 juillet, lors de la deuxième étape du Tour de France Femmes cycliste disputé sur les routes de Seine-et-Marne entre Meaux et Provins (136 kilomètres).

Entre chutes spectaculaires, animations dans les différentes fans zones et caravane publicitaire, les spectateurs ne se sont pas ennuyés ce lundi 25 juillet à l’occasion du retour de cette épreuve après 33 ans d’absence. Des festivités qui ont débuté à Meaux, devant le musée de la Grande Guerre, lieu de départ de cette deuxième étape, et qui se sont achevées dans la cité médiévale de Provins après des passages par les châteaux de Vaux-le-Vicomte et de Blandy-les-Tours.

eÀ noter qu’à l’occasion du retour de cette épreuve à Provins, un timbre collector a été dévoilé par Olivier Lavenka, le maire de la ville. Le Tour de France Femmes s’achèvera le dimanche 31 juillet à la Planche des Belles Filles, dans les Vosges.