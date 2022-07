Succès populaire pour le Ferté jazz festival

Cette année, le Ferté jazz festival (19 concerts durant trois jours, dont 10 en accès libre) a été une belle réussite. Avec une soirée sous le signe de l’action culturelle et des familles et en comptant toutes les actions en direction des publics scolaires et associatifs, ce sont 8 500 personnes qui ont assisté aux différents spectacles cette année. Rendez-vous les 16, 17 et 18 juin 2023 pour la 12e édition.