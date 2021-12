Succès du Speed jobbing spécial santé

Après le speed jobbing sur le recrutement au sein des « forces armées » et celui sur le recrutement au sein de la « police et de la gendarmerie », des dizaines de demandeurs d’emploi de la région ont fait le déplacement pour ce troisième évènement ayant pour thème les « métiers de la Santé ».

Les responsables des Pôles Emploi, Missions Locales, Cap emploi du secteur ainsi que ceux du monde hospitalier ont fait une présentation des centres hospitaliers et des différents métiers de la santé (soignants, techniques et logistiques, administratifs et écoles de formation) aux 135 participants présents répartis dans quatre ateliers dédiés, selon la préfecture.