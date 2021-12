Succès du salon de l'alternance en ligne de Pôle emploi

Une solution simple et efficace pour l’entreprise et pour le candidat

L’entreprise a un accès à son stand avec la possibilité d’ajouter un logo, un texte de présentation, des vidéos, des plaquettes... Elle a également un accès à son planning de rendez-vous, une interface pour accepter ou non les candidatures, idem pour la gestion des rendez-vous et pour la conclusion des entretiens.

Le candidat, quant à lui, dispose d’un accès à son espace personnel au sein duquel il peut télécharger son CV et sa lettre de motivation. Après son inscription préalable, le candidat pourra accéder 24h/24 à l’ensemble des stands des entreprises. Une interface de gestion des candidatures lui permet également de visionner ses candidatures en cours, ses demandes de rendez-vous à confirmer et ceux prévus sur son agenda. L’interface simplifiée permet de postuler à une offre en un seul clic. Les entretiens peuvent se dérouler par téléphone ou par webcam. Le candidat choisit son rendez-vous à partir des plages disponibles dans le planning de l’employeur. Le jour du rendez-vous, c’est l’employeur qui contacte le candidat, celui-ci ne disposant pas des coordonnées de l’employeur. L’employeur a la possibilité d’organiser sur son stand des visioconférences pour présenter en direct son entreprise et les postes qu’ils proposent. L’interaction entre candidats et entreprises est possible via un chat texte directement intégré. Le plus : la possibilité d’avoir accès à un atelier Pôle emploi « Conseil sur CV ».

Le salon en ligne de l’alternance : les chiffres depuis le 16 avril

Avec déjà 1347 candidats inscrits au 23 avril, le salon en ligne, après une semaine d’existence, démarre très fort. Parmi ces 1347 candidats, 58,7%% sont des demandeurs d’emploi. En une semaine, 51 recruteurs ont déposé 85 offres sur des métiers variés et sur des niveaux de qualification divers. Des entreprises de secteurs différents présentes sur toute la région Ile-de-France participent à cet événement : Orange, Le Crédit Foncier, Cisco, Pénélope, Valeo, Coiff&Co...