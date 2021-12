Succès de la Soirée des Réseaux au château de Fontainebleau

C'est dans un cadre royal, au premier sens du terme, que se sont retrouvés près de 175 chefs d'entreprises pour la 3e édition de cet événement réunissant les principaux réseaux du Sud Seine-et-Marne. En effet, les rencontres business ont pris place cette année au sein de l'élégante Galerie des Cerfs, habituellement fermée au public. Pour s'assurer de la de la pleine réussite de la soirée, le réseau Dynabuy Île-de-France était aux manettes, en partenariat avec sept réseaux. Des speed meetings (par Dynabuy IDF Sud), à la chanson (par les BNI de Sénart et de Fontainebleau), en passant par le Yoga du rire (par les Dirigeantes actives de Seine-et-Marne et ONTPE) et un jeu de team building (par Initiative Melun Val de Seine et la CPME 77), les acteurs économiques du territoire ont tout donné pour permettre aux participants de nouer des contacts et de créer des opportunités de business. En clôture de l'événement, les participants ont pu poursuivre leurs échanges avec un cocktail dînatoire, servi autour des stands des partenaires de l'opération (BNP Paribas, Groupe Amplitude, CIC, Champagne Alain Bedel, Arval).