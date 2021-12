Succès de la rando des 3 châteaux

Pour sa 9eédition, la Rando des 3 châteaux a permis de parcourir les routes du Sud du département, à pied ou à vélo, à la découverte de son patrimoine culturel et de sa faune et sa flore. Les sportifs ont pu admirer ses plus beaux fleurons au fil des boucles tels que les châteaux de Vaux-le-Vicomte, Blandy-les-Tours et Fontainebleau. Quatre parcours pédestres et deux boucles vélo étaient proposés avec animations et ravitaillements, tandis que le président du Conseil départemental et de nombreux bénévoles remettaient les diplômes.