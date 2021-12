Succès de la Foire aux fromages et aux vins de Coulommiers

Près de 350 exposants et artisans de toute la France ont accueillis les badauds pendant ces quatre jours de fête et de dégustations de spécialités fromagères et viticoles.

Tradition oblige, de nombreux concours ont animé le week-end. Les couleurs du département ont été bien défendues car de nombreux artisans seine-et-marnais se sont retrouvés sur le podium. A l’instar de la médaille d’or du grand concours « Jean-Baptiste Vincent » qui élit le meilleur Brie de Coulommiers au lait cru, remporté par le fabricant Pré-Foret de Fontenay-Trésigny dans les deux catégories (Brie de Coulommiers à 45%% de matières grasses et 50%%). Côté vignoble, le « coups de cœurs Dames 2015 » a été décerné au Givry 1er cru 2012 de la propriété Desvignes 2012 (stand 190).

Cette 49e édition de la foire a fait la fierté de son président André Mouilleron car elle a été choisie par la maison de l’élevage d’Ile-de-France, la chambre d’agriculture de Seine-et-Marne et la Coopérative d’insémination animale Coopélia-Pierry pour accueillir son concours national de bovins de race Prim Holstein et Charolaise.

Le président du département Jean-Jacques Barbaux, et le député-maire de Coulommiers Franck Riester, n’ont pas manqué de se joindre à la fête en faisant le tour de l’exposition « Le village agricole », et ont même entonné une chanson avec des membres de la confrérie du Brie (voir photo ci-dessus).