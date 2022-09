Styl’Cut Pro, l’appli qui décoiffe !

“Une appli pour les urgences capil’Hair !“ Les concepteurs de Styl’Cut Pro ne manquent pas d’humour. Voici, en effet, ce qu’on peut lire sur leur site internet en guise de présentation de leur start-up. Ces concepteurs sont David Saban et sa compagne Laura Luu Van Lang, deux jeunes entrepreneurs de Villeneuve-le-Comte, commune située sur le territoire de Val d’Europe. Le couple a été aidé dans son entreprise par un ami, Jonathan Konango.

Accessible sur tous les types de smartphone, gratuite et facile à utiliser, Styl’Cut Pro permet de géolocaliser tous les professionnels de la coiffure disponibles immédiatement autour de soi. Se faire coiffer sans contrainte d’horaire, ni de lieu, telle est la promesse des dirigeants de Styl’Cut Pro.

Ce concept original a d’ores et déjà été salué par Réseau Entreprendre Seine-et-Marne, une association composée de 120 chefs d’entreprises qui propose d’accompagner et de financer certains projets. Faire évoluer la traditionnelle prise de rendez-vous chez le coiffeur, c’est visiblement ce qui a plu aux membres de Réseau Entreprendre Seine-et-Marne qui ont décidé de soutenir cette jeune pousse seine-et-marnaise. Ce sont les conséquences de la crise sanitaire et l’essor du télétravail qui ont incité David, Laura et Jonathan a se lancer dans cette aventure entrepreneuriale.

Alors que le véritable lancement public de Styl’Cut Pro est prévu ce mois-ci, le trio poursuit sa campagne de recrutement, notamment sur le territoire de Val d’Europe Agglomération. De nombreux coiffeurs à domicile et de jeunes diplômés, en quête d’une clientèle, ont déjà adhéré à cette communauté. Ils ont créé un compte en y indiquant leurs disponibilités. Même principe pour les clients, qui n’ont plus besoin de prendre rendez-vous avec un professionnel du ciseau. En effet, la valeur ajoutée de l’application réside dans son côté instantané : se faire coiffer où et quand on veut. Pour chaque coupe, les créateurs de Styl’Cut Pro empochent une commission de 15 %.