Studefi : 230 logements étudiants au cœur de Noisiel

Alors que le prix du logement étudiant est à la hausse de 1,31 % en moyenne sur tout le territoire, Studefi abrite pour un loyer très raisonnable plus de 200 étudiants au sein de sa 20e résidence francilienne. L'immeuble flambant neuf de cinq étages a accueilli ses premiers locataires à la rentrée 2018. Sa construction n'a pourtant été lancée qu'en août 2016 par Efidis (filiale de CDC Habitat, bailleur social) avec le concours du Crédit Agricole Immobilier et de la Région Ile-de-France, pour un montant total de 17 millions d'euros.

Par ailleurs, une attention particulière a été portée sur la dimension écologique et notamment la réduction des émissions carbone. « C'est notre première résidence labellisée BBCA (Bâtiment Bas Carbone). Elle est également certifiée Habitat et Environnement », déclare Gilbert Safoula, directeur des programmes de CDC Habitat. « Le bâtiment se devait d'être léger du fait de la proximité du RER et de la présence d'un sous-sol pré-existant, c'est pourquoi nous avons proposé qu'il soit majoritairement conçu en structure bois », explique Hélène Sclafer, architecte du cabinet Gera en charge de la maîtrise d'œuvre.

Ainsi, les 230 studios de 20 m2 sont conformes à la réglementation énergétique RT 2012-2010 %, et tous dotés d'une kitchenette équipée, d'un lit, d'un bureau, d'une salle d'eau et d'une connexion wi-fi. « Nous avons noué des partenariats privilégiés avec les campus universitaires proches comme celui de Paris-Est Marne La Vallée, ou encore l'ESO (école supérieure d'osthéopathie) », précise Yann Oliveira, régisseur de la résidence, qui veille au quotidien au bien-être des locataires. En effet, le montant des loyers toute charge comprise n'excède pas 450 euros (hors APL), un prix plus que compétitif pour l'Ile-de-France. Les résidents ont également accès à un ensemble de services innovants : laverie connectée via application smartphone, salle de coworking, distributeur de boisson, TV, local à vélos et terrasse collective. Deux véhicules en auto-partage sont également mis à disposition pour un prix attractif, et on peut louer une place de parking pour 15 à 30 euros mensuels. On comprend aisément pourquoi le taux d'occupation est déjà de 98 %. Aussi, pour ceux qui seraient intéressés par les deux derniers studios de cette résidence, les inscriptions se font directement sur le site (studefi.fr).

Résidence Clémence Royer :

33 grande allée du 12 février 1934 - Noisiel