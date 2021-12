Stationnement connecté : Meaux choisit l'appli OPnGo

Le parcmètre dans son téléphone ! La ville de Meaux a sélectionné OPnGO, application leader du stationnement en France, pour la gestion du stationnement. Ce service permet désormais aux automobilistes meldois de gérer, via leur téléphone portable, leur stationnement en voirie (2 060 places) et de se garer sans contact dans sept parkings Indigo de la ville*. L'objectif d'OPnGO est de proposer à ses utilisateurs la bonne place, au bon moment et au bon prix.

Dans leur quête d'une place de stationnement, quotidienne ou occasionnelle, les automobilistes sont, en effet, souvent confrontés à de nombreuses contraintes : manque de places, coût élevé, stress… OPnGO permet d'éviter ces désagréments. L'utilisateur n'a plus besoin de se rendre à l'horodateur et peut ainsi gagner du temps. Après avoir activé le GPS, il se géolocalise et n'a plus qu'à confirmer sa position, choisir la durée de stationnement souhaitée et la faire évoluer si besoin. Il peut payer son stationnement directement depuis son mobile. Plus besoin de prendre de ticket, les reçus sont disponibles directement dans l'application et consultables en temps réel par les agents de contrôle. Il peut aussi contrôler à distance la durée de son stationnement et faire ainsi des économies en payant uniquement le temps réel de stationnement grâce au système du paiement à la minute. Dernier atout, une notification peut être envoyée à l'automobiliste cinq minutes avant la fin de son stationnement, lui évitant ainsi d'être verbalisé.

Les grilles tarifaires revues par les villes, ainsi que la durée et le montant du tarif « forfait de post stationnement » (FPS), redevance due aux villes en cas d'insuffisance de paiement, ont été également intégrées dans l'application. A Meaux, le montant du FPS s'élève à 17 euros en cas de non-paiement ou de temps de paiement dépassé. Il est majoré à 50 euros au bout de trois mois. Au moment du règlement de son stationnement, le conducteur devra donc faire attention à ne pas dépasser la durée conseillée sous peine de se voir appliquer un tarif très élevé. Enfin, tous les stationnements en cours sont disponibles et consultables en temps réel par les agents de contrôle de Meaux.

*Les parkings : Sablonnière, Verdun, Jean Rose 1, Jean Rose 2, centre-ville, Luxembourg et cité administrative.