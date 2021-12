Standard & Poor's salue l'effort budgétaire du Département

Pas étonnant que le président du Conseil départemental en soit heureux, car cet extrait du communiqué de presse de l'agence de notation Standard & Poor's est plus qu’élogieux.

« Nous apprécions positivement l’engagement fort de l’Exécutif et de l’Administration à maintenir de bonnes performances budgétaires et à contenir l’endettement. Nous considérons que le Département mettra en oeuvre les ajustements budgétaires nécessairespour présenter des performances budgétaires fortes dans les prochaines années. »

Dans un communiqué de presse publié le 23 novembre, la célèbre agence de notation souligne les efforts réalisés ces derniers mois par la nouvelle majorité. Ce bilan encourageant, fruit du travail déjà engagé, qui a permis notamment de diminuer en 2015 le recours à l’emprunt de 23%%, ne sera cependant confirmé que si la politique engagée est poursuivie dans les mois à venir. Jean-Jacques Barbaux précise : « Nous avons pris des décisions courageuses pour revenir, progressivement, à une situation financière saine et équilibrée qui s’était considérablement

dégradée au fil des ans. L’ancienne équipe avait pourtant toutes les clés en main pour prendre les décisions qui s’imposaient à l’époque et éviter cette dérive que chacun paye au prix fort. »

Parmi les scénarios envisagés, l’agence indique privilégier celui où « le Département maintiendra de bonnes performances budgétaires et stabilisera son taux d’endettement d’ici à 2017. »

« Je me félicite de ces perspectives publiées par l’agence Standard and Poor’s qui confirme que nous allons dans la bonne direction. Bien sûr, d’importants efforts restent à faire mais ils sont absolument nécessaires pour que le Département dégage enfin des marges de manœuvre et puisse à nouveau investir sur le territoire, comme par exemple en rénovant nos routes où en construisant davantage de collèges, comme nous nous y sommes engagés », conclut Jean-Jacques Barbaux.