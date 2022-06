Standard & Poor's maintient la note AA

Malgré les effets économiques et sociaux de la crise sanitaire, la situation financière du Département continue de se consolider. La note AA est, en effet, l’appréciation la plus élevée pour une collectivité territoriale. Le taux d’exécution des dépenses de fonctionnement s’élève à 97, 8 % et celui des dépenses d’équipement atteint les 93, 4% avec des bons taux de réalisation (routes, collèges et politique contractuelle). Le résultat de gestion disponible cumulé à la fin de l’année 2021 s’élève à 83, 8 millions d’euros. À noter que la relance des dépenses d’équipement a progressé en 2021 de 7, 6 % pour atteindre le montant de 267, 8 millions d’euros (contre 248, 9 millions d’euros en 2020). Les dépenses en faveur de l’éducation demeurent le premier poste d’investissement avec 36, 2 % des dépenses totales, tandis que les investissements routiers s’élèvent à 25, 4 %.