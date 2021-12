Stage en “immersion” à l'EME de Fontainebleau

Dans le cadre de l'opération Vacances apprenantes, le dispositif “École ouverte buissonnière” permet aux jeunes de partir à la découverte de la nature et du patrimoine local, en mini-camps sous tente, tout en renforçant leurs compétences dans la perspective de la rentrée scolaire.

C'est le cas dans ce stage de cinq jours prévu dans le cadre exigeant et prestigieux de l'Ecole militaire d'équitation de Fontainebleau (EME). Journées en treillis et nuits sous tentes militaires. Parmi les lycéens professionnels à remobiliser prioritairement suite à une année de Première marquée par des difficultés scolaires et par une longue période de confinement, douze se sont portés volontaires : six filles du lycée Flora Tristan de Montereau et six garçons du lycée Joliot-Curie de Dammarie-les-Lys.

Inspirée du “Rotary Youth Leadership Awards”, la démarche vise à amener les jeunes à une prise de conscience et à une déconstruction des attitudes et postures inadaptées afin de mieux les aider à adopter les codes scolaires, professionnels et sociaux nécessaires pour réussir leur insertion. L'intervention du Rotary, animée par Xavier Ferrand, porte sur le leadership, l'éthique professionnelle, l'estime de soi. Avec débriefing quotidien en soirée.

L'École militaire d'équitation assure les activités en lien avec le cheval, la découverte des métiers et des valeurs militaires. La matinée commencera donc dans les écuries. La semaine sera également ponctuée par un lever des couleurs, un parcours d'obstacles et un déjeuner sous forme de ration de combat.

La découverte du patrimoine est aussi au rendez-vous car le Château de Fontainebleau accueillera les lycéens pour une visite originale sous forme d'enquête ou d'escape game...