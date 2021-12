Sport Samedi 12 et dimanche 13 janvier

Samedi 12 et dimanche 13 janvier de 9 h à 19 h 30, l'espace sports et loisirs du Nautil à Pontault-Combault organise un week-end portes ouvertes. L'occasion pour venir découvrir cet équipement de l'agglomération Paris – Vallée de la Marne et de voir et tester les activités proposées par les trois espaces dédiés : Aquatique, Forme et Escalade.

Des animations gratuites seront proposées lors de ce week-end portes ouvertes. et toutes les activités seront en accès libre, encadrées par l'équipe du Nautil.

Aquagym

Samedi 12 janvier

• 9 h – 9 h 30 : Aquabiking

• 9 h 30 – 10 h : Aquabiking

• 10 h 15 – 11 h : Aquagym

• 11 h 15 – 12 h : Aquafac

• 12 h 15 – 13 h : Aquasculpt

Dimanche 13 janvier

• 9h15 – 10h : Aquasculpt

• 10h15 – 11h : Aquafitness

• 11h15 – 12h : Aquacircuit

Fitness

Samedi 12 janvier

• 10h15 – 11h : Circuit forme

• 11h15 – 12h : FAC

• 12h – 12h30 : Step basic

Dimanche 13 janvier

• 10h15 – 11h: Step 1

• 11h15 – 12h : Body-sculpt

• 12h – 12h45 : Zumba

En savoir plus : 01 60 37 27 77, le-nautil.fr