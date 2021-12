Le nombre de dossards est limité à 1 500 sur le 10 km, 900 pour le semi-marathon et 500 pour les courses enfants. Les inscriptions sont ouvertes en ligne ou par bulletins disponibles en mairie, office du tourisme et maison des sports à la Faisanderie. Comme l'an passé, des entraînements collectifs ouverts à tous, gratuits et sans inscription, sont organisés.

Renseignements: 07 70 44 85 46 lafouleeimperiale-fontainebleau.fr